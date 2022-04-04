США припускаються серйозної помилки щодо України, ставлячи під смертельну загрозу країни НАТО, - WSJ

Західні ЗМІ вважають, що Україна має перемогти росію не "стратегічно", а фактично.

Багато політиків у США продовжують стверджувати, що війна росії та Україні вже є "стратегічною поразкою" президента рф — диктатора путіна. Виникає відчуття, що чиновники намагаються переконати американців, що Україна вже виграла, що злить президента України Володимира Зеленського, адже США та НАТО не надають нашій країні тих гарантій безпеки, яких ми потребуємо.

Про це говориться в редакційній статті Wall Sreet Journal.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

"росія вбила тисячі українців, завдала величезної шкоди й досі контролює більше території, ніж до вторгнення. Якщо пан путін досягне перемир’я, яке підтвердить ці територіальні здобутки, він захопить ту частину України, де міститься основна частина її енергоресурсів. Він зможе переозброїтися і бути смертельною загрозою для решти України, уряду Зеленського та прикордонних держав НАТО" — йдеться у статті.

Редакція Wall street journal зазначає, що США та НАТО мають надавати Україні всю необхідну допомогу та надавати озброєння, необхідне, щоб українські бійці могли перейти у наступ та повернути втрачені українські території. А метою Заходу має бути не "стратегічна поразка" росії та путіна, а їх фактична поразка, щоб у майбутньому не було більше вторгнень, військових злочинів та таких жахливих сцен, як у Бучі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Німеччина погодилася надати Україні зброю часів НДР, а США вирішили передати Україні засоби захисту від хімічної зброї.

Зазначимо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та росії. Так, пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ВП Михайло Подоляк раніше зазначав, що зараз готуються необхідні документи.