"Чим допомогли ваші розмови з путіним?": Польський прем'єр неочікувано різко пройшовся по Макрону та Шольцу

Моравецький вважає, що розмови з Путіним нічого не дають.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький публічно розкритикував президента Франції Емануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Обом очільникам країн дісталося за потурання Кремлю, за що вже критикували Меркель та Саркозі.

Звернення прем'єра до лідерів країн Євросоюзу опублікували місцеві ЗМІ, передає "Телеграф".

Макрону від Моравецького дісталося за непотрібні телефонні розмови з кривавим диктатором Володимиром Путіним.

"Президент Макрон, скільки разів ви вели переговори з Путіним, чого ви домоглися? Ви зупинили будь-які дії, які мали місце?" – запитав Моравецький.

Польський прем'єр додав, що зі злочинцями не домовляються – з ним борються.

"Ніхто не вів переговорів з Гітлером. Ви б домовлялися з Гітлером, зі Сталіним, з Полом?", – запитав він.

На думку Моравецького, проти росії потрібно вводити чіткі та рішучі санкції, адже нинішні просто не працюють.

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А от Олафу Шольцу дісталося за гальмування санкцій проти росії. Моравецький заявив, що Німеччина є однією з країн, які найсильніше гальмують процес запровадження санкцій проти РФ.

"Не голоси німецького бізнесу, німецьких мільярдерів, які зараз стримують вас від подальших дій, сьогодні повинні голосно звучати в Берліні. Це мають бути голоси безневинних жінок і дітей, голоси вбитих повинні бути почуті всіма німцями і всіма німецькими політиками", – заявив прем'єр-міністр Польщі.

З цього приводу висловився шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, зазначивши, що Моравецький таким чином спробував публічно отямити Макрона та Шольца.

"Прем’єр Польщі Mateusz Morawiecki намагався прилюдно вигнати блуд з голови Макрона та Шольца. От би ще то голові киянкою (тобто гумовим молотком) відфігачив, теж було б не зайвим. Далі цитата, суть якої можна сформулювати так: ось хто гальмує реальні санкції ЄС проти Росії", — зазначив журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща запропонувала створити спеціальну комісію для розслідування подій в українській Бучі. Це потрібно для того, щоб всі причетні до звірячого геноциду українського населення отримали відповідне покарання.