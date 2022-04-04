"Думати треба швидше, якщо є чим": Зеленський пригрозив Кремлю через затягування переговорів

Мова про значні втрати російських солдатів та офіцерів.

Для російської влади затягування переговорного процесу з Україною матиме негативні наслідки. Як мінімум тому, що українська армія демонструє бойові кроки щоденно, знищуючи на наших землях загарбників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами в Бучі Київської області.

За його словами, попередня зустріч міністрів закордонних справ України та Росії, яка відбулася у турецькому Стамбулі, була безрезультативною. Однак росія, яка затягує подальший переговорний процес, як зазначив президент, заплатить високу ціну.

Свіжі факти та аналітика – правдиво про війну з росією

"З кожним днем, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається", — повідомив Зеленський.

Український президент зазначив, що Кремлю треба думати трохи швидше.

"Дуже важко розмовляти, коли ти бачиш, що вони тут наробили. Щоденно там знаходять людей у діжках, у погребах, задушених, закатованих. Тому ми вважаємо, що їм треба, якщо є чим думати, то думати швидше", – наголосив він.

Крім того, голова держави зазначив, що в Україні точно пануватиме мир, адже наша країна не можу жити у війні. А мир, за словами Зеленського, неможливий без перемоги — як у дипломатичному форматі, так і й бойовому.

Нагадаємо, що черговий раунд переговорів між росією та Україною відбувся 29 березня у Стамбулі. За результатами тригодинного спілкування було зроблено низку заяв — головне у матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить, щоб переговори між Україною та росією "рухалися ефективним чином".