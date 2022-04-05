Будемо як Ізраїль, але свій: Зеленський про майбутнє України

Варіант майбутнього "як у Швейцарії" поки що не є доступним для нашої держави

Захищеність країни та безпека як питання номер один — ось першочергові завдання, з якими Україна працюватиме після перемоги у війні з Росією. Такої думки дотримується президент України Володимир Зеленський. За його словами, ліберальні погляди на абсолютно всі сфери життя доведеться залишити у минулому.

Такі твердження очільника держави прозвучали під час телемарафону "UA Разом" у вівторок, 5 квітня.

Зеленський із жалем констатує, що абсолютно ліберальною, як це замислювалося спочатку, Україна не зможе бути у майбутньому. Тому що саме суспільство вимагатиме більшого захисту, більше упору на можливість захищати своїх дітей та коханих за допомогою зброї тощо.

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"Ми не можемо говорити про "Швейцарію майбутнього", — зазначив президент. — Напевно, такою наша держава зможе бути через якийсь довгий-довгий час. Але зараз ми точно станемо "великим Ізраїлем", своїм, зі своїм обличчям".

Таке порівняння він пояснив проведеною Ізраїлем глибокої роботи щодо безпеки та захисту своєї держави. В Україні, вважає політик, що мінімум наступні 10 років будуть спрямовані на ще більше зміцнення, а також розвиток захисних технологій. Найбільша увага приділятиметься сфері розробки зброї, а також IT.

Таймлайн відповіді – з 11:01 (не за відео, а за часом дня).

"Держава буде такою, якою її зробила [завдяки війні] російська федерація", — підкреслив Зеленський.

При цьому він додав, що Україна залишиться демократичною, адже авторитарна держава у нас неможлива. Як мінімум тому, що подібна країна обов’язково програла б росії. Наші люди, на думку Володимира Зеленського, знають, що "борються не за портрет".

Додамо, що питання членства в НАТО для Зеленського все ще залишається дуже серйозним. Він розуміє, що поки що ми не отримуємо запрошення до Альянсу, але якщо раптово воно буде, то ми обов’язково ним скористаємося.

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