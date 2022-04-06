Кремль хоче використати мирні угоди проти Зеленського — розвідка Естонії про плани росії

В Естонії вважають, що війна в Україні триватиме ще довго.

Генеральний директор естонського Департаменту зовнішньої розвідки Мікк Марран вважає, що російська влада остаточно переконавшись, що Київ їм не взяти, намагатиметься знищити Володимира Зеленського політично, а саме через мирний договір.

Про це пише видання Delfi.

Марран зазначає, що департамент зовнішньої розвідки уважно стежить і за тим, що відбувається в росії, і, за його словами, найближчим часом проривів на мирних переговорах рф і України не очікується, а для України немає нічого гіршого, ніж поганий мирний договір.

"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ і скинути уряд України, то метою буде нав’язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе", — сказав глава естонської розвідки.

Також Марран додав, що Путін робить все для того, щоб правда про війну в Україні не дійшла росіян.

Як повідомлялося раніше, психолог, волонтер Валентин Кім спеціально для "Телеграфа" прокоментував зміну парадигми російської пропаганди з міфу про "один народ", що провалився, і припустив, що тепер у росіянах будуть роздмухувати вогонь ненависті до українців і бажання знищити їх усіх.