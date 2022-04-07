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Влада Китаю відмиває росіян від звірств у Бучі та інших містах — CNN

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Цілих будинків у Бучі практично не залишилося Новина оновлена 07 квітня 2022, 07:22
Цілих будинків у Бучі практично не залишилося

Китай знову підтримав кривавий режим путіна

Китай намагається виставити росію в доброму світлі та зняти її відповідальність за звірства у Бучі. В ефірі місцевого телебачення загалом повторюють тези роспропаганади, повідомляє CNN.

Зазначається, що спочатку китайські засоби масової інформації активно розповсюджували заяви росії, що вона непричетна до смертей у Бучі.

Тим часом всесвітньовідомий місцевий канал CCTV мовив, що насправді вбивства скоїли українці після виходу окупантів із міста.

Чесно про війну у нашому Телеграмі

В одному з двох репортажів CCTV на тему з’являвся заголовок, де з посиланням на росію говорилося "українці поставили гарне шоу".

Як повідомляв "Телеграф", після того, як Україна повернула собі Бучу, то сплив весь масштаб жахів, які російські військові вчинили на нашій землі, — людей роздягали, катували, ґвалтували, вбивали, а тіла намагалися спалити, щоб не залишити доказів.

У відповідь на всі звинувачення росія у найкращих традиціях своєї пропаганди звинуватила у всьому Україну, заявила, що вся постановка, а трупи на фото нібито ворушаться.

І це незважаючи на те, що за супутниковими знімками, тіла в Бучі лежали ще задовго до повернення до міста українців, а місцеві жителі розповідають, що кадировці вбивали їх заради забави.

Також варто зауважити, що інше маленьке містечко під Києвом Бородянка показала такі жахливі кадри після звільнення з окупації.

Теги:
#Китай #Буча
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