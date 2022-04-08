Чи загрожує путіну суд за криваву війну в Україні: міністр озвучив прогноз

Часу розплати швидше за все доведеться почекати

Є кілька способів змусити кривавого диктатора володимира путіна відповісти за його злочини проти українців, але більшість із них ще потрібно довести, і це може забрати багато часу.

Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Все залежить від типу злочину. Якщо ми говоримо про агресію, то тут очевидно, що указ дав путін і він є злочинцем, який вчинив військовий злочин агресії. Якщо ми говоримо про інші злочини, які вчинялися військовослужбовцями Росії, тут з точки зору доказу складніше, тому що, наприклад, — чи був наказ путі знищувати мирне населення? Якщо ми це доведемо, — будь ласка, ще один злочин, який скоїв путін або військове керівництво країни", — наголосив чиновник.

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"Наразі нам здається, що військове керівництво вчиняло кілька військових злочинів, не лише агресії, а й убивство цивільного населення чи знищення цивільних об'єктів, — поки що здається, що такі накази існують, тому зараз питання встановлення, хто ці накази віддавав та координував, — додав міністр. — По путіну легко довести можна злочин агресії, інші злочини, — це робота складніша, і я сподіваюся, що слідство дійде до нього та його безпосередніх підлеглих".

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Малюська наголосив: є три аспекти можливого переслідування путіна на міжнародному рівні:

за національним законодавством інших країн, — багато країн Європейського Союзу таким чином уже ведуть свої кримінальні справи щодо військових злочинів рф;

в рамках Міжнародного кримінального суду (Гаазького трибуналу), — так можна розслідувати геноцид, військові злочини та злочини проти людяності, але не агресію;

шляхом створення окремого трибуналу для розслідування тих злочинів, на які не поширюється юрисдикція інших органів, але це може зайняти не один рік.

Варто зауважити, що російські військові вчинили вже безліч злочинів проти українців, — варто згадати хоча б удар по драмтеатру в Маріуполі або вбивство людей кадировцями заради розваги в Бучі.

Як повідомляв "Телеграф", лише 8 квітня росіяни вдарили ракетою по вокзалу в Краматорську під час евакуації, через що загинули десятки людей.