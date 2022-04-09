У Пентагоні назвали реальний рівень втрат армії росії в Україні

Українські захисники завдали потужного удару по армії рф

Втрати російських військовослужбовців, які збільшуються день у день, вже досягли показника 15-20% від загальної кількості бойової потужності, яку готували для вторгнення в Україну. Деякі батальйонні тактичні групи знищені практично "начисто", як і колони з технікою.

Таку інформацію повідомляє ABC News, посилаючись на джерело в Міноборони США.

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Неназваний чиновник Пентагону стверджує, що від 15 до 20% — це приблизна оцінка вже розбитих потужностей російської армії, які були готові використати на війну з українцями. Проте сюди зараховані й втрати серед особового складу, і танки, й авіаційна техніка, і навіть ракетні боєприпаси.

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Незважаючи на те, що кількість армійців, досі готових виконувати злочинні накази кривавого диктатора Володимира Путіна, ще досить велика, в Росії вже хочуть набрати нове "м’ясо". Так, принаймні за хвилю весняного призову Кремль розраховує зібрати близько 60 тисяч новобранців. Цілком можливо, що розглядається ймовірність їхнього попадання на війну — як "витратний матеріал".

Додамо, що станом на ранок 9 квітня в Україні вже ліквідовано понад 19 тисяч росіян.

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