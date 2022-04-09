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Зеленський чітко відповів на пряме запитання журналіста про путіна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Президент був дуже відвертий Новина оновлена 09 квітня 2022, 13:46
Президент був дуже відвертий

Позиція політика абсолютно однозначна

Український лідер Володимир Зеленський вважає кривавого диктатора володимира путіна одним з тих, хто несе відповідальність за військові злочини, скоєні армією Росії в Україні.

Про це політик заявив під час інтерв’ю із журналістом видання СBS News.

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За словами Зеленського, путін — один із тих військових злочинців, які мають відповідати за трагедії в різних регіонах України. При цьому російського президента він ставить на одному рівні з усіма головнокомандувачами і звичайними солдатами російської армії, котрі вирішили слідувати злочинним розпорядженням.

"Я думаю, що всі, хто ухвалив рішення, видав указ, виконав наказ, усіх, хто має до цього відношення, — наголосив Володимир Зеленський. — Я вважаю, що вони всі винні".

Зазначимо, що подібні висловлювання цілком можуть вплинути на попереднє рішення Кремля щодо відносної згоди на двосторонній саміт Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Це не буде прецедентом, адже раніше в МЗС Росії були незадоволені заявами українських переговорників щодо відмови обговорювати окремі списки вимог Росії на переговорах.

Днями з’явилася інформація про те, які країни можуть стати майданчиком для особистої зустрічі українського та російського лідерів для обговорення завершень війни.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Президент України #Володимир Зеленський
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