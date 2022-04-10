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"Окупанта рвемо на британський прапор": зустріч Зеленського та Джонсона розтягли на меми та фотожаби

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Фантазія українців безмежна Новина оновлена 10 квітня 2022, 06:56
Фантазія українців безмежна

Через добрі жарти громадяни України висловлюють свою подяку британському політику

Візит прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва 9 квітня став несподіванкою для багатьох українців. Їхні спільні фотографії з президентом Володимиром Зеленським швидко заполонили мережу і незабаром стали чудовим матеріалом для мемів. При цьому — для добрих і позитивних, адже українці знають, що Британія є одним з основних наших помічників у війні проти росії.

"Телеграф" зробив добірку найкращих мемів та фотожаб про зустріч Джонсона та Зеленського. Насолоджуйтесь!

Більшість жартів присвячені військовим наказам щодо атаки на росіян або ж просто охоплює тематику прогулянки Києвом, яку політики здійснили разом.

Деякі користувачі здивувалися раптовості візиту Джонсона, про що також "розповіли" в мемах.

Є жарти і про те, які б поради міг роздавати британський політик Зеленському.

Не обійшлось і без прикольних порівнянь.

Також багато українців наголосили на повазі до самого Бориса Джонсона, який не один раз за час війни висловлював свою найгарячішу підтримку нашому народу.

Слід нагадати, що ми також писали про подарунки, які були вручені Борису Джонсону та Володимиру Зеленському. Керамічні фігурки півників, які отримали політики, стали справжнім символом витримки та стійкості для українців через чергове історичне фото, яке розійшлося через мережу.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Війна #Борис Джонсон #Жарти #Гумор #Меми #Володимир Зеленський #Фотожаби
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