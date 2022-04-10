НАТО враховує російську загрозу та посилює оборону

Організація планує переформатувати безпековий напрямок

Вторгнення росії в Україну та ризик подальшого розвитку російської загрози змусили НАТО переглянути свою політику. У Альянсі вже йде "фундаментальна трансформація". Розглядаються плани постійної військової присутності на кордонах НАТО для відбиття можливої агресії рф.

Про це розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph. Він повідомив, що військове командування Альянсу надасть варіанти адаптації організації до нової норми європейської безпеки на довгий термін.

Чому росії не виграти війну проти України?

Названа і дата ухвали про "перезавантаження" Альянсу — рішення прийматимуть на самміті НАТО в червні в Мадриді.

Нагадаємо, про необхідність зміцнення кордонів організації неодноразово заявляли в Польщі. Окрім того, що держава вдвічі збільшує свій військовий контингент, віцепрем'єр Ярослав Качинський заявляв про готовність розмістити у Польщі ядерне озброєння США та необхідність збільшити кількість американських вояків у країнах НАТО у 1,5 рази.

Відзначимо, що багато експертів відзначали, що діюча система безпеки не працює. Як писав "Телеграф", росія при цьому продовжує погрожувати ядерною зброєю у разі "нападу" чи "провокації" НАТО.