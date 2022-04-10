"Потрібне пряме втручання": The Guardian дала 5 жорстких порад НАТО

Подібні рішучі дії можуть виявитися єдиним виходом, що залишився, для припинення війни.

Популярне англійське видання The Guardian звинуватило країни НАТО в боягузтві і закликало розглянути жорсткіші варіанти протистояння Росії, почавши надавати Україні пряму військову допомогу. На додаток, редакція газети дала кілька порад, які західні лідери мають розглянути у контексті реальної допомоги Україні.

Свій погляд на реакцію Заходу на війну в Україні, редакція опублікувала 10 квітня на сайті видання.

"Скільки ще таких звірств має статися, перш ніж західні лідери визнають, що їхня стратегія щодо України провалюється? Скільки ще дітей має померти, перш ніж НАТО перестане виправдовуватися за бездіяльність?" — це, мабуть, риторичні питання, на які НАТО відповісти ніяк не може.

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"Важкі рішення, які західні лідери мають терміново розглянути", за версією The Guardian:

Пряме втручання для створення безпечного притулку на заході України, де можуть збиратися переміщені особи, а не тікати за кордон. Про такий притулок треба заздалегідь повідомити Москву, давши зрозуміти, що його захищатимуть авіація та сухопутні сили НАТО.

Оголосити Одесу закритою для відвідування та направити військово-морські сили до міжнародних вод у Чорному морі, попередивши росію про серйозні наслідки у разі неприпинення прибережних бомбардувань.

Повідомити путіну, що якщо його артилерійські та ракетні підрозділи знову стрілятимуть у мирних жителів, вони вважатимуться законними військовими цілями НАТО.

Поставити до Києва винищувачі та танки.

Заблокувати весь російський експорт копалини.

Тим часом поки Європа, як і раніше, приймає всіх охочих українців втекти від війни, іноземні журналісти розкрили задум путі щодо такого "переселення". Ймовірно, у Кремлі сподіваються, що в Європі втомляться від українських переселенців та почнуть тиснути на офіційний Київ щодо мирної угоди.

Нагадаємо, 6 квітня Великобританія прийняла новий пакет санкції проти росії. Зокрема, санкції стосуються Бориса Ротенберга, голови Газпромбанку Андрія Акімова, співвласника Новотека Леоніда Міхельсона та основного власника Акрона В’ячеслава Кантора.