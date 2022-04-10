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Кулеба закликав вчених усього світу зайнятися росією

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На думку Кулеби, у жахіттях, влаштованих росіянами, винні їхня влада та політики Новина оновлена 10 квітня 2022, 14:30
На думку Кулеби, у жахіттях, влаштованих росіянами, винні їхня влада та політики

До вбивств та тортур українців вдалися ті, у кому розпалили жагу крові та ненависть

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав увесь світ звернути на те, що саме стало причиною трагедій у Бучі та інших містах поблизу Києва. Насамперед, зазначив дипломат, проблема — у вирощуванні ненависті російськими політиками до всього українського.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter.

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За його словами, Буча, як уже загальний термін для усіх військових злочинів російських солдат в Україні, сталася не за один день.

"Протягом багатьох років російські політичні еліти і пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, ростили російську зверхність і готували підґрунтя для цих злодіянь", — зазначив Кулеба.

Своє звернення він завершив закликом до світових учених дослідити, що ж саме, зрештою, призвело до трагічних наслідків перебування російських окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах України.

Варто зазначити, що ворожі солдати не зважали на погляди українців, котрі проживали у передмісті столиці. Так, смертельне поранення дістав навіть колишній нардеп Олександр Ржавський, котрого добре знали завдяки його проросійським поглядам. Вочевидь, сама наявність українського паспорта є достатньою підставою для росіян, щоб вбивати.

При цьому українцям уже вдалося ідентифікувати більшість загарбників, які влаштовували звірства у Бучі, Ірпені та інших містах Київщини. Їх знаходять за знімками обличчя, адже вони неодноразово потрапляли на камери спостереження чи відео місцевих жителів. Також у мережі з'явилася карта із паспортними даними "різників із Бучі".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #МЗС України #Буча #Дмитро Кулеба
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