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Сил на Донбас може не вистачити: військові аналітики США оцінили можливості росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Бої за Донбас будуть дуже складними Новина оновлена 12 квітня 2022, 10:00
Бої за Донбас будуть дуже складними

Російські військові намагаються перерозподілити "залишки" окремих БТГ, які вже були розбиті ЗСУ

Битва за Донбас, яка, за прогнозами, стане найбільш складною і кровопролитною битвою у російсько-українській війні, найімовірніше, закінчиться програшем росії. Американські аналітики The Institute for the Study of War вважають, що армія рф не має можливості сконцентрувати достатньо сил, щоб закінчити цей масштабний бій на свою користь.

Таку інформацію повідомляє CNN, посилаючись на свіжий аналіз ISW.

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Більшість експертів, а також іноземних політиків єдині на думці, що кривавий диктатор володимир путін сподівається, що його військо досягне позитивних результатів до Дня перемоги, 9 травня. Втім, шанси на це дуже низькі.

"За нашими оцінками, російським військовим буде складно зібрати великі та боєздатні сили механізованих підрозділів для дій на Донбасі протягом наступних кількох місяців, — зазначають аналітики. — росія, швидше за все, продовжить використовувати сильно пошкоджені та частково переформовані підрозділи частинами для наступальних операцій, які приносять обмежені успіхи ціною великих втрат".

Керівництво армії зараз найбільше зайняте реорганізацією тих підрозділів, які зазнали значних втрат у боях на Київщині та інших північних областях. Повідомляється, що із 120 батальйонних тактичних груп, які були спочатку зібрані для наступу на Україну, зараз мінімум чверть "фактично недієздатні".

Велика кількість військових груп російської армії деморалізована і має "недокомплект", що також вплине на їхню ефективність при спробі завоювати Донбас.

Втім, також із рівняння не варто викреслювати мотивацію українських захисників. Як відомо, наші військовослужбовці готові і стоятимуть до останнього, не віддаючи ворогові жодного сантиметра рідної землі. На тих, хто спробує її відібрати, чекає найжорстокіша відсіч. Як, наприклад, загін кадировців, який свого часу пройшов війну в Сирії, а ось із України вже не повернеться.

Що ж загалом відбувається зараз на лінії фронту, можна дізнатися, ознайомившись із свіжими картами боїв.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Бій #Битва
Бої за Донбас будуть дуже складними
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Сил на Донбас може не вистачити: військові аналітики США оцінили можливості росії
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