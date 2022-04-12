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З мобілізацією у путіна не вийшло: українська розвідка назвала наступний крок кремля

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Для путіна цілком нормально дозволити вбити росіян для створення пропагандистської картинки Новина оновлена 12 квітня 2022, 12:46
Для путіна цілком нормально дозволити вбити росіян для створення пропагандистської картинки

Росіянам, які живуть у прикордонних районах з Україною, варто занепокоїтися про свою безпеку через плани влади

У росії планують здійснити низку терористичних атак, щоб звинуватити в трагедії українську армію, як це вже сталося з нафтобазою під Білгородом. Під загрозою знаходяться житлові квартали, школи та лікарні у Криму та Білгородській області.

Таку інформацію повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України 12 квітня.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами глави відомства Кирила Буданова, армія рф може здійснити ракетний або бомбовий удар по власних населених пунктах чи в окупованому Криму. Також можливе проведення мінування частини будівель заради картинки на телебаченні та розповсюдження ще більшої ненависті до України.

Буданов наголошує, що початкова причина виникнення такої ідеї – провал росії з мобілізацією населення на війну.

"Цілком можливо, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу та Краматорськ, і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення", — підкреслив глава розвідки.

Фахівець наголошує — у росії дедалі більше розгойдується антиукраїнська пропаганда, а на прикордонних із Україною областях намагаються "розганяти" паніку, що змушує місцевих повірити у можливий наступ ЗСУ.

Нагадаємо, що українців уже намагалися звинуватити у нібито обстрілі прикордонного пункту російських військових у Курській області. При цьому жодних підтверджень своїм словам місцеві чиновники не надали.

Громадяни України ж просто тішаться тим, як "прості росіяни" реагують на ймовірну загрозу з боку нашої держави і всіляко тролять мешканців Курської області у соцмережах. Також безліч жартів з’явилося і після інформації про пошкодження залізничних шляхів у Білгородській області.

Теги:
#Україна #Росія #Крим #Війна #Розвідка #Пропаганда #Білгородська область
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