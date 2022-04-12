"Подвиги" кадировців в Україні: топ проколів та фейкових відео зібрали у мережі

Кадировці стали посміховиськом у мережі

Глава Чечні Рамзан Кадиров та його бійці, які беруть участь у війні росії проти України, вже стали мемом та предметом глузувань у мережі. Кадировці не раз "попадалися" на постановках різних відео, на яких вони вихваляються своїми "подвигами", ніж тільки смішили користувачів мережі.

Російськомовний телеканал "Настоящее Время" створив глузливий репортаж про чеченців, до якого показав усі їхні провали, повідомляє Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

"Спілберг плаче. Зашкварний топ провалів одноклітинних тіктокерів кадирова. Незабаром у всіх кінотеатрах: "Дон-дон кіно" представляє. Ідіоти!" — пише Геращенко.

Нагадаємо, що раніше рамзан кадиров насмішив мережу, показавши відео, на якому чеченці "воюють" із жалюзі та меблями. Також раніше кадировці зганьбилися з роздачею українцям у тимчасово окупованому Маріуполі своєї "гуманітарки", проте там виявилися не російські, а українські продукти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова Чечні рамзан кадиров кілька разів заявляв, що нібито перебуває в Україні, проте підтвердження цього не було. Зокрема, 13 березня він заявляв, що нібито знаходиться на території села Іванків у Київській області, проте журналісти дізналися, що у ті дні його телефони до українських веж зв’язку не приєднувалися.