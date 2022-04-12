Обама пояснив, у чому збочення путіна

Крім того, путіна назвали нерозсудливим.

Американський політик та колишній президент США Барак Обама вважає, що кривавим диктатором володимиром путіним у ході війни з Україною рухає збочений етнічний націоналізм. На переконання американця, путін був таким завжди.

Про це йшлося в ефірі CNN.

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"Путін завжди був безжальний як до свого народу, так і до інших. Він завжди був оповитий цим збоченим, спотвореним почуттям образи й етнічним націоналізмом. Під час вторгнення в Україну ми побачили його нерозсудливість, якої ми, можливо, не очікували вісім-десять років тому, але небезпека завжди була", — заявив Обама.

Колишній президент США зазначив, що зараз важливо не сприймати власну демократію як належне й підтримувати тих, хто вірить у свободу та незалежність. Водночас політик відмовився прямо говорити про те, що б він зробив інакше, коли займав президентське крісло. Питання у тому числі стосувалося окупації Криму у 2014 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що "повернення до нормальності росії за путіна неможливе". Перед цим він називав російського колегу "бункерним розпалювачем війни".