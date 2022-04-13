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Британська розвідка оцінила нового командувача армії окупантів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Олександр Дворніков Новина оновлена 13 квітня 2022, 09:21
Олександр Дворніков

Росія почала змінювати своє керівництво через зірвані Україною плани.

Британська розвідка вважає, що рішення Кремля про призначення генерала Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні — це спроба централізувати командування та управління російської армії, яке раніше було зовсім неналагодженим і нескоординованим.

Дані британської розвідки були опубліковані на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Твіттері.

"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресивний наступ на Донбасі в міру того, як російські сили переорієнтовуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили росію переглянути свої дії", — йдеться у звіті Міноборони.

Олександр Дворніков має досвід командування армією в Сирії, а також брав участь у штурмі Грозного. З 2016 року він командує Південним військовим округом росії, що межує з Донбасом України.

Раніше британська розвідка повідомляла, що через значні втрати особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї. Також армія рф може знову застосувати проти українських військових та мирних жителів заборонені боєприпаси, серед яких фосфорні бомби.

Також раніше "Телеграф" писав, що через провали в Україні військ росії, у ФСБ почалися "чистки". Постраждав не лише керівник, а й ті офіцери 5 відділу, які готували інформацію для путіна.

Теги:
#Війна #Розвідка #Британія #Олександр Дворніков
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