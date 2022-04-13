У МВС відповіли на пропозицію Зеленського обміняти Медведчука

Політик може стати "вигідною картою" в обмінах полоненими з Росією

Ймовірність обміну затриманого політика-втікача Віктора Медведчука на українських військовополонених із російською стороною існує. Пропозицію глави держави Володимира Зеленського прокоментували у Міністерстві внутрішніх справ, наголосивши, що є деякі тонкощі.

Інформація пролунала в ефірі телеканалу "Рада" від радника глави МВС Вадима Денисенка.

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За його словами, "цінність" Медведчука щодо ймовірного обміну справді існує. Відповідно, як і варіант для того, щоб віддати його в росію. Проте перед цим, вважає урядовець, слід зробити кілька речей.

"Як мінімум — щоб він [Медведчук] дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації, хто і кому давав гроші на рух колаборантів, — припускає Вадим Денисенко. — Як максимум — було в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес".

Лише після цього одіозного політика-втікача, підозрюваного в державній зраді, можна було б обміняти.

Денисенко наголошує, що якщо йдеться про життя та здоров’я наших полонених, то за них можна "віддати" навіть опального лідера "Опозиційної платформи".

Нагадаємо, що про зникнення Віктора Медведчука стало відомо 27 лютого. Тоді було оголошено, що через військові дії, що почалися з боку Росії, політику вдалося втекти з-під домашнього арешту.

Через 48 днів війни його було затримано під час спецоперації співробітників СБУ. Повідомляється, що Медведчук хотів нарешті перетнути кордони України і незаконно сховатися в іншій державі, однак йому не допомогло навіть маскування за допомогою військової форми.