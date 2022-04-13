У МЗС відповіли на скандальні слова Макрона про "братніх росіянах"

Президент Франції не визнає геноциду українського народу.

У середу, 13 квітня, на 49-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в МЗС України розкритикували позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який заявив про братство народів України та росії.

Відповідний коментар спікера МЗС України Олега Ніколенка доступний на РБК-Україна.

У відомстві розчаровані реакцією французького політика на звірства російських військових в Україні. Спікер МЗС зазначив, що "братство народів" є вигаданим.

"Небажання президента Франції Еммануеля Макрона визнати геноцид українців після всіх відвертих заяв російського керівництва та злочинних дій російських військових розчаровує. Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братні народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії 2014 року", — заявив Ніколенко.

Також спікер МЗС зазначив, що "братський" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок і не калічить літніх людей. На думку Ніколенка, зараз немає ні моральних, ні реальних підстав вести розмови про "братні" зв’язки російського та українського народів.

Нагадаємо, в середу Макрон відмовився називати війну росії проти України геноцидом. Крім того, президент Франції заявив, що українці та росіяни є "братськими" народами.

Раніше повідомлялося, що Макрон виграв перший тур президентських виборів у Франції.