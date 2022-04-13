"Жалюгідний": у Зеленського їдко відповіли медведєву на хамство

Медведєв давно втратив вплив у росії.

У Офісі президента влучно відповіли колишньому російському президенту дмитру медведєву на хамський випад, який був спробою заступитися за проросійського політика Віктора Медведчука після арешту останнього.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у власному Telegram-каналі нагадав російському політику про його "жалюгідність".

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"Пан медведєв був президентом і прем'єр-міністром росії протягом 14 років, але його єдиний спосіб нагадати про себе сьогодні – сказати щось стосовно України. Сказати бридке, гидке й традиційно дурне. Щось схоже на сентенцію про "бідного Медведчука"… Утім, суб'єкт медведєв абсолютно точно не має жодного впливу в росії. Його команда була звільнена з уряду, а когось навіть заарештували. Ніхто в Кремлі його не поважає. Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому спеціальний хештег — #Жалкий", — написав Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що у світі до медведєва взагалі ставляться як до порожнього місця, а російська влада останнім часом тільки тим і займається, що реанімує "політичних мерців".

Нагадаємо, що на затримання в Україні кума путіна Віктора Медведчука чинний заступник голови російського Радбезу відреагував вкрай зухвало, назвавши представників української влади "виродками". Крім того, медвєдєв відверто почав погрожувати окремим діячам.

Тим часом радник російського президента дмитро пєсков натякнув, що Кремль не дуже поспішає говорити про обмін українського політика Медведчука.