Без V та Z: Рада офіційно заборонила символіку російських окупантів

Також до списку "заборонки" потрапили і прапори підрозділів армії Росії.

У четвер, 14 квітня, на 50-й день військового протистояння російським окупантам, в Україні нарешті остаточно заборонили використання символів V та Z. Як відомо, цими літерами армія Росії позначає свою техніку, якою штурмує українські міста і кошмарить мирних жителів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Зазначимо, що крім вищезгаданих літер під заборону потрапила також символіка, пов’язана із ЗС рф, сухопутними військами, повітряно-космічними силами, військово-морським флотом, ракетними силами стратегічного призначення, повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій держави-агресора.

Відповідний законопроєкт у другому читанні підтримали своїми голосами 354 нардепи.

Додамо, що використання латинських літер "Z" і "V" (без логічного контексту або для виправдання російської агресії), а також заміна цими літерами латинських "С", "З", "Ф" та "В" в інших словах, будуть вважатися порушенням цього закону.

Будь-яка символіка держави-агресора, заборонена документом, вважатиметься використаною, якщо з’явиться у рекламі, будь-яких масових заходах, агітаційних матеріалах, у ЗМІ чи інтернеті, фільмах чи інших відео. Винятком стане лише її застосування у зв’язку із засудженням вторгнення російської армії та подальших звірств окупанта на території України.

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Нагадаємо, що раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав увесь цивілізований світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символіки російського вторгнення до України.

На це прохання відреагували вже кілька європейських країн, у тому числі Литва і Німеччина.