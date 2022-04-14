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Без V та Z: Рада офіційно заборонила символіку російських окупантів

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На використання окремої символіки накладено вето Новина оновлена 14 квітня 2022, 18:18
На використання окремої символіки накладено вето

Також до списку "заборонки" потрапили і прапори підрозділів армії Росії.

У четвер, 14 квітня, на 50-й день військового протистояння російським окупантам, в Україні нарешті остаточно заборонили використання символів V та Z. Як відомо, цими літерами армія Росії позначає свою техніку, якою штурмує українські міста і кошмарить мирних жителів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Голос Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Зазначимо, що крім вищезгаданих літер під заборону потрапила також символіка, пов’язана із ЗС рф, сухопутними військами, повітряно-космічними силами, військово-морським флотом, ракетними силами стратегічного призначення, повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій держави-агресора.

Відповідний законопроєкт у другому читанні підтримали своїми голосами 354 нардепи.

Додамо, що використання латинських літер "Z" і "V" (без логічного контексту або для виправдання російської агресії), а також заміна цими літерами латинських "С", "З", "Ф" та "В" в інших словах, будуть вважатися порушенням цього закону.

Будь-яка символіка держави-агресора, заборонена документом, вважатиметься використаною, якщо з’явиться у рекламі, будь-яких масових заходах, агітаційних матеріалах, у ЗМІ чи інтернеті, фільмах чи інших відео. Винятком стане лише її застосування у зв’язку із засудженням вторгнення російської армії та подальших звірств окупанта на території України.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав увесь цивілізований світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символіки російського вторгнення до України.

На це прохання відреагували вже кілька європейських країн, у тому числі Литва і Німеччина.

Теги:
#Україна #Верховна Рада #Росія #Символіка #Війна
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