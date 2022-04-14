Удар по крейсеру "Москва": у Туреччині спростували важливий момент

Туреччина намагається всіляко абстрагуватися від Росії

Турецькі чиновники стверджують, що жодної допомоги російським морякам із підбитого українським "Нептуном" російського крейсера "Москва" їхня країна не надавала. Представникам місцевого уряду довелося "виправдовуватися" після гучних заяв литовського МЗС.

Інформацію передає видання ВВС, посилаючись на своїх журналістів із турецької служби.

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Повідомляється, що урядовець не дозволив розкрити своє ім’я, проте запевнив, що Туреччина не надавала жодних суден для допомоги росіянам в евакуації. Таким чином, слова литовського міністра оборони Арвідаса Анушаускаса турецький політик назвав неправдою.

При цьому в Туреччині відмовилися офіційно підтвердити слова про те, чи потоплено "Москву", яку українські військові на Зміїному послали відомим маршрутом, як про це раніше заявили багато європейських і турецьких ЗМІ.

Додамо, що в Пентагоні підтвердили інформацію про серйозні ушкодження, отримані крейсером, проте не готові зі стовідсотковою точністю назвати причину, яка цьому послужила. При цьому американці стверджували, що згідно із супутниковими знімками, "Москва" після вибуху намагалася своїм ходом рухатися у бік окупованого Севастополя.

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Відмовляються визнавати затоплення корабля і в російському міноборони — там кажуть, що пожежа справді сталася, але офіційної причини також не озвучують.

Тим часом українці вже вигадали безліч приводів для жартів над знищенням крейсера "Москва", а відомий артист навіть присвятив ліквідованому судну вірш.