"путін у розпачі": глава ЦРУ сказав, чи може росія застосувати ядерну зброю

Коло прямих союзників російського президента і всередині, і поза країною звузилося

В Америці закликають не вважати "легковажними" заяви кривавого диктатора володимира путіна щодо ймовірності застосування ядерної зброї. На думку глави ЦРУ Білла Бернса, невдачі російської армії в Україні, якій дають жорстку відсіч уже 51-й день поспіль, можуть "спонукати" тирана натиснути заповітну кнопку.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на виступи Бернса на території Технологічного інституту Джорджії.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Глава ЦРУ наголошує: у відомстві уважно спостерігають за можливою активністю росії у ядерній сфері. І хоча поки що будь-які ознаки прийняття рішення про початок ядерної війни відсутні, повністю відкидати реальність такого сценарію не варто.

"З огляду на потенційний відчай президента Путіна та російського керівництва, враховуючи невдачі, з якими вони досі стикалися у військовій сфері, ніхто з нас не може легковажно ставитися до загрози, якою є потенційне застосування тактичної ядерної зброї або ядерної зброї малої потужності", — підкреслив Білл Бернс.

Читайте також: Категорія Світ У КНДР слідом за росією відновили ядерні погрози У КНДР можуть завдати "випереджального удару" по Південній Кореї.

Чиновник також наголосив, що спосіб життя російського президента володимира путіна все більше нагадує звички самітника, що також може бути кроком до застосування "ядерки". Тим більше, що найближче коло політика постійно йому потурає і не ставить його під сумнів.

Додамо, що про ядерну зброю знову голосно заговорили після потоплення російського крейсера "Москва". Як виявилося, на кораблі могли знаходитися мінімум дві ракети з ядерними боєголовками, але про їхню подальшу долю нічого невідомо.

У мережі вже припустили, що саме у зв’язку з цим у Росії напередодні спостерігалася дивна активність у небі — безліч урядових бортів вилітали з російської столиці в невідомому напрямку. Втім, один із них прибув до окупованого Севастополя.