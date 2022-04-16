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І тут фейк: західні ЗМІ розкрили ще одну брехню Росії щодо "Москви"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дедалі більше західних аналітиків схиляються до версії поразки "Москви" ракетами Новина оновлена 16 квітня 2022, 11:59
Дедалі більше західних аналітиків схиляються до версії поразки "Москви" ракетами

На дно російський військовий корабель пішов явно не через погодні умови.

Російський ракетний флагман "Москва", який пішов на дно разом зі своїм капітаном, не міг затонути через шторм, як про це говорять у Росії. Причина як мінімум у тому, що жодного штормового вітру того дня на Чорному морі не спостерігалося.

Про це повідомляють зарубіжні журналісти, посилаючись на дані програми Windy та розрахунки аналітиків.

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У середу, 13 квітня, коли з’явилися перші повідомлення про підбиття "Москви" українськими ракетами "Нептун", погода в Чорноморській акваторії поряд із Кримом була практично сприятливою. Попри невеликий дощ, швидкість вітру не перевищувала 10 м/с, що є нормою для благополучного просування морем, зазначають журналісти BBC.

Те, що кілька днів поспіль, включаючи момент потоплення крейсера, погода була похмурою, підтвердили і фахівці Maxar, які регулярно здійснюють фотозйомку місцевості завдяки космічним супутникам. Останнє фото "Москви" фахівці встигли зробити 10 квітня — за кілька днів до її "загибелі".

За словами екскомандувача армією США в Європі Марка Хертлінга, якого цитує The Guardian, слова росіян про шторм, який і спричинив знищення корабля, — чиста брехня. Він каже, що прогноз погоди на момент затоплення крейсера поблизу Севастополя свідчить про швидкість вітру близько 6,8 м/с, температуру +4°С, а також невеликий дощ.

Щоб вітер вважався штормовим, він має сягати 17,2-20,7 м/с. Тому говорити про те, що "Москва" пішла на дно через погодні умови, а не через ракетний удар, безглуздо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки цінним був знищений крейсер для Чорноморського флоту і який поворот може завдати російсько-українській війні його катастрофи.

Також "Телеграф" писав, як українці пропонують використати крейсер "Москву" у майбутньому після своєї перемоги над росією.

Теги:
#Україна #Росія #Погода #Шторм #Війна #Крейсер #Крейсер &quot;Москва&quot;
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