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путін не просто так погрожує ядерною зброєю: прогноз Арестовича, як може закінчитися війна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арестович пояснює, що в росії бояться ганебно програти українцям Новина оновлена 17 квітня 2022, 08:56
Арестович пояснює, що в росії бояться ганебно програти українцям

Ситуація всередині рф може розвиватися чотирма різними способами, говорить аналітик

Агресивна риторика з боку Росії щодо війни в Україні лише посилюватиметься, а кількість "загроз" щодо застосування ядерної зброї, про що попереджав президент Зеленський, — зросте. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, це одна із стратегій російського керівництва, якої вони поки що дотримуються.

Як саме може вирішитися військовий конфлікт між рф і Україною, військовий експерт розповів в інтерв’ю з Марком Фейгіном.

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Арестович наголошує, що найбільший страх кремлівської верхівки – програти війну Україні. Для того, щоб ганьба окупантів не була такою руйнівною, у Москві можуть спробувати довести ситуацію до зіткнення з НАТО — хоча б усного.

"Народу ж треба за підсумком сказати: дивіться, ми об’єдналися з НАТО, змусили Україну підписати мир та інше", — зазначає Олексій Арестович.

На його думку, найближчим часом войовничість риторики Росії лише посилиться. А реальних варіантів закінчення війни з боку Москви експерт бачить одразу чотири. Це військовий переворот в Росії, "розкриття" путіним змов (військовий переворот наборот), гра в ядерний шантаж (аж до застосування зброї), а також словесна спроба довести до загрози ядерної війни.

Арестович упевнений: путін зараз шукає стратегію виходу із нинішньої війни. Проте ядерний удар, вважає аналітик, малоймовірний, адже за ним буде "відповідь" з боку інших держав. Та й Україна не зупиниться.

"Ми тільки більше озвіріємо, — каже Арестович. — Всі сантименти "не всі росіяни такі" будуть відкинуті. Почнеться справжня різанина. Це вже гарантовано, війна перекинеться на територію росії".

Зазначимо, що раніше Олексій Арестович звертав увагу громадськості на стан кривавого диктатора володимира путіна. Зовнішній вигляд політика вказує на емоційний надлам і невпевненість, що може бути пов’язане не лише з фізичними проблемами, а й, власне, емоційним ударом через втрати армії рф в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Олексій Арестович
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