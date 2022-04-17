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У Зеленського відповіли канцлеру Австрії щодо путіна, який "вірить у перемогу"

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Кривавому диктатору не світять лаври переможця Новина оновлена 17 квітня 2022, 11:52
Кривавому диктатору не світять лаври переможця

Українська влада впевнена: росія дуже скоро стане державою-вигнанцем

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що ілюзії путіна щодо можливої перемоги у війні в Україні закінчаться крахом для росії. Таким чином у команді Володимира Зеленського відреагували на розповідь канцлера Австрії Карла Нехаммера про надії російського диктатора здобути перевагу в нинішньому протистоянні.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter у неділю, 17 квітня.

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На думку чиновника, російська федерація обов’язково програє. При чому одразу у всіх сенсах — військовому, економічному та географічному. Останнє, ймовірно, відсилання до прогнозів багатьох вітчизняних експертів щодо неминучого розпаду Росії на кілька країн після війни з Україною.

"Країна-вигнанець із негативним профілем у підручниках історії. Такою буде "перемога", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, що Карл Нехаммер зустрічався із кривавим диктатором володимиром путіним у Москві 11 квітня. Особиста бесіда проходила тет-а-тет, без перекладачів та інших сторонніх осіб, а також була дуже напруженою.

Австрійський канцлер залишився одним із небагатьох європейських політиків, які ще наважуються говорити з путіним особисто. Окрім, звичайно, французького президента Емманюеля Макрона, який нещодавно анонсував новий дзвінок російському лідерові щодо війни в Україні. Після цього, політик, назвав росіян та українців "братами", а також відмовився назвати звірства російських солдатів геноцидом українського народу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Канцлер Австрії #Михайло Подоляк
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