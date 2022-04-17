"Хай побачить геноцид на власні очі": Зеленський покликав Макрона у Київ

Макрон не хоче називати звірства росіян в Україні геноцидом.

Президент України Володимир Зеленський запросив французького колегу Еммануеля Макрона у Київ, щоб він на власні очі міг побачити звірства росіян проти української нації. На думку українського лідера, це змінить позицію Макрона щодо геноциду.

Про це йшлося в інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN.

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Зазначається, що Зеленський запросив Макрона в Україну під час телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня. Президент України переконаний, що побачені на власні очі злочини росіян точно змінять думку французького президента.

"Я запросив його (Макрона — ред.) приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", — сказав Зеленський.

Президент України впевнений, що Макрон прагне зробити якісь кроки для того, щоб Росія пішла на діалог з українською владою. Однак, судячи з позиції Кремля, поки йому це не надто дається.

Зеленський в ході бесіди з Макроном додав, що в Україні йде не просто війна, а справжній геноцид українського народу.

Варто зазначити, що останні заяви французького лідера стосовно війни в Україні викликають багато запитань. Так, Макрон назвав українців та росіян "братами", після чого наголосив, що вважає за краще уникати терміну "геноцид" стосовно того, що армія Росії творить в Україні.

При цьому Емануель Макрон не виключає, що Франція може стати однією з держав-гарантів безпеки України, згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники української та російської сторін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Макрон знову захотів подзвонити путіну і Зеленському, щоб обговорити деескалацію в українських регіонах.