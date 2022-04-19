Україна отримає від "Великої сімки" безпрецедентну допомогу: подробиці

Країни G7 допоможуть Україні грошима

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що країни Великої сімки виділять Україні допомогу в розмірі 50 млрд євро.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн.

Шольц зазначив, що вагома частина коштів вже була виділена Україні, а зараз перед керівництвом країн стоїть завдання щодо надання усієї суми. Гроші підуть, зокрема й на озброєння для України.

"У рамках нашого головування в G7 ми готові та активно допомагаємо уряду України відповідно до його прохання про надання фінансової допомоги у належному обсязі", — заявив канцлер.

Нагадаємо, влада Німеччини 15 квітня оголосила, що виділить 1 млрд євро на потреби українських захисників, проте в Європарламенті жорстко розкритикувала ФРН за співпрацю з росією і недостатню допомогу Україні.

За інформацією ЗМІ, Шольц до повномасштабного вторгнення рф в Україну відмовляв президента України Володимира Зеленського від вступу до НАТО. До слова, канцлер Німеччини пообіцяв покарати росіян за варварські злочини проти українців у Бучі та інших містах.