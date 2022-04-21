Путін фізично перетворюється на монстра, а Зеленський - відродився: що кажуть психологи

За самих лідерів говорять і їх жести

Два місяці широкомасштабної російської військової агресії росії проти України на фізіологічному рівні відбилися на керманичах обох країн: диктатор путін значно постарів і змарнів, а Зеленський змужнів та став більш жорстким.

Такою думкою поділилася віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна.

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Психолог стверджує, що є дуже багато досліджень того, як влада змінює людей. Здебільшого у них йдеться про те, що керівники стають менш здатними до емпатії, більш егоїстичними, підозрілими та схильними до ризику.

При цьому досліджень про те, як влада змінює людей в країні, яка воює, значно менше, але наше суспільство у реальному часі може спостерігати переродження двох політиків — путіна та Зеленського.

"Путін прямо фізично перетворюється на чудовисько. Можливо, це тому, що він на щось хворий. Але не в цьому річ. Нормальна людина, навіть у статусі лідера, публічної персони, могла б прожити свою хворобу по-людськи. Потворою путіна робить саме та жахлива війна, яку він веде в Україні. Російський телевізор розповідає про доблесть та честь російської зброї, а вся правда про цю війну проступає на обличчі та тілі путіна", — зауважила Світлана Чуніхіна.

Помітила психолог й зміни у поведінці президента України Володимира Зеленського.

"Зеленський переродився. З комедіанта Зе — у команданте Че. Можливо, він цього не планував і не хотів, але його горезвісна людяність, схоже, залишилася в минулому. Тепер це жорсткий і навіть жорстокий, хоч і своєрідно сентиментальний лідер країни, що воює. І дороги назад немає ні для кого", — резюмувала Чуніхіна.

Водночас психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім зазначив, що за путіна дуже багато сказали його жести на останній зустрічі з шойгу, де обговорювалося питання штурму "Азовсталі" у Маріуполі. Рука путіна виглядала вкрай дивно, як і всі його жести.

"Володимир Путін вже не перший раз сидить так, наче він має проблеми зі спиною. Він чи то постійно сповзає з крісла, чи то намагається втиснутись в нього. Відповідно і така посадка може свідчити або про неадекватну розслабленість, або про відчутний страх, від якого тіло намагається врятуватись зжимаючись та втискуючись в крісло. Додатковий маркер самочуття – це жест правою рукою, якою Путін схопився за стола. Загалом такий жест може означати намагання "заземлитися", відчуття невпевненості та намагання отримати контакт з чимось стійким. Ці два прояви – втиснуте в крісло тіло та тримання за стіл – разом формують враження переживаємого Путіним страху та невпевненості, бажання уникнути чогось неприємного", — пояснив експерт з невербальної комунікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, під час останніх виступів путіна у нього помітили нездоровий симптом. Після цього у мережі ще більше заговорили про те, що російський кривавий диктатор володимир путін хворий на онкологію. Подібні припущення обговорювалися вже дуже давно. У Кремлі всі заяви про хворобу путіна відкидають й називають подібну інформацію "вигадкою".