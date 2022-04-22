В Україні сказали, коли мають намір повноцінно вступити до Євросоюзу

Повноцінне повоєнне відновлення держави можливе лише за участі в ЄС

Україна може стати учасницею Європейського Союзу вже 2024 року, отримавши статус кандидата влітку 2022-го. На думку першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко, це має стати одним із ключових завдань повоєнного відновлення нашої країни.

Про це чиновниця розповіла в особистій колонці на "Українській правді".

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Свириденко нагадала, що українська влада вже передала до ЄС першу частину заповненого опитувальника на членство. Над іншою частиною документа зараз плідно працюють.

"Такими ж швидкими темпами ми виконаємо всі вимоги до України як майбутнього члена ЄС, — переконана міністерка. — Це наш шлях справжньої демократії та свободи".

Серед решти пунктів відновлення після війни Юлія Свириденко виділяє:

отримання Україною доступу до ринків країн ЄС та Великої Сімки (зі скасуванням квот та імпортних мит);

мінімізація впливу держави на роботу представників бізнесу;

прискорення логістики, яку варто покращити (щоб товари могли добиратися за 72 години до європейських споживачів);

роботу на експерт перероблюваної продукції там, де Україна може конкурувати з іншими світовими лідерами (постачання пшениці та кукурудзи, постачання руди тощо);

створення потужного військово-промислового комплексу;

нарощування енергетичних потужностей (аж до будівництва АЕС);

енергетичну незалежність (забезпечення себе власним газом);

турботу про екологію (наслідування кліматичної модернізації);

локалізацію виробництва на рівні не менше 60% (післявоєнне відновлення, на якому задіяні переважно українці).

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Нагадаємо, що Європейський Союз також зацікавлений у тому, щоб українська держава відновилася після війни якнайшвидше. Для цього західні політики хочуть створити механізм, який допоможе вливати в Україну фінанси, щоб країна ефективно "відбудувалася" після перемоги у війні над росією.

Цьому, до речі, сприяє вплив на інший бік конфлікту — постійні санкції проти росії. У ЄС, до речі, готують уже шостий пакет обмежень для Москви.