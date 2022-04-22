Байден сказав, що не вдалося путіну в Україні

Очільнику Кремля варто вгамувати свої політичні запити

Амбітні плани кривавого диктатора володимира путіна вже не вдасться втілити в життя навіть за допомогою бойових дій. На думку американського президента Джо Байдена, спроба росії захопити Україну та підпорядкувати собі ще один народ була зупинена нашими захисниками.

Про це політик заявив у своєму Twitter у п’ятницю, 22 квітня.

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Байден зазначив, що "грандіозні амбіції" путіна зазнали невдачі на полі бою.

"Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, — наголосив американський лідер, — а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські мирні жителі, зірвали завоювання росією їхньої країни".

Варто зазначити, що війна в Україні привернула до себе увагу цивілізованого світу. За словами Джо Байдена, те, як союзники та партнери офіційного Києва зараз об’єдналися, надсилає володимиру путіну недвозначний сигнал. Це стосується спроб окупувати всю Україну та захопити домінування над нею.

"Цього не станеться", — переконаний Байден.

Додамо, що раніше Байден анонсував черговий пакет воєнної допомоги для України. Обійдеться така підмога Вашингтону в 800 млн доларів — вже вдруге за місяць.

Втім, ЗСУ всіляко намагаються довести важливість подібних вливань, даючи відсіч росіянам за кожної зручної нагоди. Як зараз справи на фронті, можна дізнатися, переглянувши нові карти бойових дій, складених фахівцями ISW.