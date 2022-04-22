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Переговори з росією: Данилов озвучив головну несподівану проблему

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Данилов пояснює, що домовлятися про щось із росіянами дуже непросто Новина оновлена 22 квітня 2022, 13:39
Данилов пояснює, що домовлятися про щось із росіянами дуже непросто

Представники країни-агресора дуже часто не визнають українських законів

Конституція України для багатьох росіян вважається неіснуючим документом, через що їхнє ставлення до нашого законодавства є дуже зневажливим. Це, за словами голови Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова, створює певні проблеми під час переговорів.

Своїми спостереженнями урядовець поділився в інтерв’ю "Українській правді". Головні тезіси із нього вже можна почитати на нашому сайті в окремій підбірці.

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Прямо на питання щодо перспектив переговорів із росією щодо закінчення війни Данилов не відповідає. Лише наголошує, то сама їхня організація та проведення — дуже складна праця. До того ж, дуже часто українські пропозиції та російські дії розходяться одна з одною — це вже бувало не раз.

"І у росіян є одна проблема — вони вважають, що у нас не існує Конституції", — приголомшив твердженням Олексій Данилов.

Пояснюючи сказане, він наголосив: багатьом росіянам взагалі невідомі тонкощі українського законодавства, а знайомитися із ним вони не поспішають. При цьому окремі закони чи статті тієї ж Конституції України росіянами (зокрема учасниками переговорів) просто не визнаються. На цьому місці й виникають проблеми, адже положення Основного закону країни не можуть порушуватись у жодному разі, нагадав Данилов.

Імовірно, йдеться про положення стосовно курсу на інтеграцію в НАТО, яке не так давно було закріплено у Конституції.

Також в інтерв’ю глава РНБО пояснив, чому Україна, знаючи про вторгнення, що готується, не відреагувала вчасно і не влаштувала евакуацію зі "складних" регіонів заздалегідь. За словами Данилова, зрозуміти, куди саме вдарить рф, було неможливо — адже спочатку все вказувало тільки на Донбас.

Додамо, що ми писали і про те, чи збираються ЗСУ атакувати знаменитий Керченський міст, який пов’язує росію та окупований Крим. Тонкості та ймовірність подібної операції також описав Олексій Данилов.

Теги:
#Україна #Росія #Конституція #Переговори #Олексій Данилов
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