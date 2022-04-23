Зупинимо, розіб’ємо та поженемо: Арестович пообіцяв росіянам "веселощі" на фронті

Військовий експерт зазначає — постачання зброї здатне змінити перебіг подій на фронті

Українці найближчим часом отримають додаткове озброєння від європейських союзників, що дозволить зупинити та знищити велику кількість противника. На думку радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, українці можуть очікувати, що вже зовсім скоро російських окупантів розіб’ють і поженуть з нашої землі.

Про це фахівець розповів у черговому ефірі журналіста Майка Фейгіна, що опубліковано на YouTube.

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За словами Арестовича, в Україні вже побільшало реактивних систем залпового вогню та гаубиць, які нам представила американська сторона. Також незабаром армія отримає додаткове озброєння ще кількох держав, серед яких Нідерланди та Франція.

"Може набратися парк на три-чотири артилерійські бригади, — вважає військовий експерт. — А це вже зовсім історія цікава, бо коли приїжджає одна така бригада, вже ніхто нікуди не наступає. Там уже горюшко починається".

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Арестович поясює, що українська армія працює дуже згуртовано — і поєднання гаубиць, авіації, а також розвідки швидко дадуть результат. Як приклад, він навів Запорізьку область — де за військовими напрямками є багато степів, що не дозволяють супротивникові добре сховатися самому чи з технікою.

"Коли пройде ця артилерія на фронт, стане зовсім "весело", — запевняє Олексій Арестович. — Успішна дія нашій спеціальної розвідки, партизанів, військ на фронті дають поєднання, яке закономірно приводить нас до того, про що я говорив. Спочатку зупинимо, потім розіб’ємо, потім поженемо".

Фрагмент відео з 11:35

При цьому експерт не готовий сказати, що це відбудеться до 9 травня — все залежить від часу постачання обіцяної Заходом зброї. Однак у будь-якому разі така підтримка партнерів допоможе Україні переламати хід війни.

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Раніше Арестович пояснював, чому кривавий диктатор володимир путін відмовився від штурму "Азовсталі" в Маріуполі, прикриваючись "турботою про свою армію". Насправді ж це або визнає їхню нездатність правильно контратакувати, або демонструє спробу перекинути війська північніше на Донбасі.

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