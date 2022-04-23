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Росіяни можуть обстрілювати Україну з підводних човнів: що дізналося The Times

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Швидше за все, окупантами використовують чотири човни типу "Палтус" Новина оновлена 23 квітня 2022, 09:13
Швидше за все, окупантами використовують чотири човни типу "Палтус"

Загарбники хочуть зберегти свої надводні кораблі

Російська армія могла перейти на обстріл українських територій з підводних човнів після потоплення флагманського крейсера "Москва". На думку військових експертів Бенджаміна Піттета та Г.І. Саттона, в акваторії Чорного моря може перебувати щонайменше чотири "Палтуси", особливого типу бойових субмарин проекту 877.

Про це пише британське видання The Times, передає "Телеграф".

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"Палтуси" здатні перевозити не лише екіпаж, а й дуже великий обсяг озброєння, серед якого ракети "Калібр". Факт випуску подібних боєприпасів по українських містах вже не один раз фіксувався за час повномасштабного вторгнення Росії.

Однак якщо раніше росія часто стріляла безпосередньо з надводних кораблів, то після втрати "Москви" здатна перейти на більш витончений спосіб дії. Це може допомогти їй зберігати кількість суден, що входять до складу Чорноморського флоту, і надалі проводити атаки у бік України.

Варто відзначити, що запуск "Калібрів" з підводок набагато складніше засікти супутником або радаром. Виліт ракети на глибині близько 50 метрів. Цілі, що уражаються подібними "Калібрами", можуть розташовуватися на відстані близько 2500 км, що ставить під загрозу ударів всю територію України.

Втім, навіть незважаючи на наявність підводних човнів, російські військові кораблі розпочали чергову передислокацію в Чорному морі — намагаються максимально відійти від українських берегів, але ідею з висадкою десанту на півдні України все ще не залишають.

Також ми писали про те, що росія зазнала серйозних бойових втрат серед морського десанту. Теоретично підрозділи цих сил Кремль міг використати під час спроби напасти ще й інші країни, наприклад Молдову.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Підводний човен #Субмарина
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