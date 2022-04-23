ЄС має три варіанти санкцій проти російської нафти — Bloomberg

Серед можливих сценарій — запровадження уже обговорюваного "нафтового ембарго"

Заборона на купівлю російської нафти, встановлення граничної ціни на цю сировину або створення нового механізму з утримання доходів — такі три можливості енергетичних санкцій зараз розглядають у Євросоюзі спільно з американськими чиновниками. Головне завдання подібних обмежень — зменшити особисті доходи диктатора володимира путіна.

Інформацію повідомляє Bloomberg, посилаючись на особисті джерела в уряді США.

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Поки що наразі Європа та Америка лише ведуть переговори. Варіант введення "нафтового ембарго" не підходить всім країнам ЄС, включаючи ту ж Німеччину, надто залежну від російських енергоносіїв.

Також є можливість встановлення граничної ціни, яку "потягнуть" не всі.

Проте найцікавішим є третій сценарій можливих обмежень. Наразі західні політики та дипломати вивчають підходи, за допомогою якого вдалося б створити спеціальний механізм щодо "оплати для утримування доходів".

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Сьогодні одним із найважливіших для західних політиків завдань є позбавлення владимира путіна його доходів, у тому числі від нафти.

Додамо, що про невідому поки що "певну заборону" на імпорт нафти з росії писало раніше і Politico, повідомляючи про підготовку Євросоюзом шостого пакету санкцій проти Москви.

"Телеграф" також повідомляв, що нафтове ембарго може бути для рф неминучим, проте поки що політики ще не готові його застосувати — чекають конкретної дати, а саме закінчення виборів у Франції.