За захист Мукачевого? Пафосне нагородження Тищенка викликало шквал негативу серед українців

Політик отримав пістолет за допомогу військовим

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, відомий своїми різними конфузами, був нагороджений іменним бойовим пістолетом. За інформацією ексочільника Офісу президента Андрія Богдана, зброю політику презентували військовослужбовці. Українці відразу піддали подібну інформацію сумніву, та й загалом дуже яскраво відреагували на ситуацію.

Саме відео відео нагородження Богдан виклав на своїй Facebook-сторінці.

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Публікацію політичний діяч доповнив іронічним зауваженням, що привітати Тищенка стоїть за стічний захист "Мукачево". Таким чином Андрій Богдан нагадав українцям, що на самому початку війни цей "слуга народу" певний час перебував на заході України на відміну від багатьох інших колег. Тоді ж багатьох вразив інцидент, коли Микола Тищенко "безкоштовно" пообідав в одному з львівських ресторанів — пішов, навіть не подумавши розплатитися.

Зазначимо, що пістолет Стечкіна, який вручили Тищенку за допомогу батальйону Архангела Михайла, є автоматичним і дозволяє вогонь як чергою, так і одиночними пострілами. Зброя передбачає використання набоїв 9×18 мм.

Так виглядає пістолет Стєчкіна

Також Богдан додав наприкінці своєї "підводки" звернення "дон", проводячи паралелі з відомим лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

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Колишній депутат Криворізької міськради Микола Колесник підтримав загальний флешмоб, започаткований Богданом, і також вніс лепту жартома над Тищенком.

"Сонечко, дякую, що живий, дякую, що вийшов з Мукачівського котла!" — написав він у соцмережі.

Український продюсер і сценарист Андрекс Селіванов взагалі порівняв "слугу народу" з одіозним Іллею Ківою, якого свого часу змусили здати всю іменну зброю, якою той так пишався.

Не залишилися осторонь і багато інших українців, нагадуючи нардепу всі його численні проколи (і приколи також).

Нагадаємо, Микола Тищенко нещодавно обговорювався користувачами соцмереж за те, що під час виконання Державного Гімну переплутав, з якого боку знаходиться серце.

На початку ж 2022 року нардеп осоромився з привітанням до Різдва Христового, закінчивши його великоднім вітанням "Христос Воскрес".