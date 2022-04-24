МЗС однієї з європейських країн виступило проти України в ЄС

При цьому Австрія хоче "поглиблювати" відносини з Україною.

Александр Шалленберг, який є міністром закордонних справ Австрії, вважає, що Україна не має отримати повноцінне членство в Європейському Союзі. Він упевнений, що для нашої країни слід запровадити інший механізм співпраці чи перебування в ЄС.

Про це повідомляє Der Standart, передає "Телеграф".

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Виступаючи під час 14-го саміту європейських ЗМІ, Шалленберг зазначив, що Австрія, будучи вельми нейтральною державою, підтримує нинішню політику України. Політик упевнений, що допомога Україні необхідна, адже йдеться про захист "західного способу життя", а також основні права та свободи людини.

При цьому глава австрійського МЗС вважає, що нашій державі більше підійде будь-яка інша модель участі в Європейському Союзі, ніж повноцінне членство. Особливої аргументації такого підходу політик не навів, при цьому додавши, що Україна та Європа, зокрема Австрія, мають і надалі працювати над "поглибленням" відносин.

"Ми експортуємо наш західний спосіб життя", — зазначив Александр Шалленберг.

Зазначимо, що Австрія допомагала Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Нам вирушали гуманітарні вантажі, а також екіпірування для військовослужбовців.

Вже на початку квітня з офіційним візитом у Києві побував канцлер Австрії Карл Нехаммер, який намагався сприяти налагодженню контактів між українською та російською владою. Для цього політик навіть з’їздив до Москви після зустрічі із Володимиром Зеленським. Проте спілкування з кривавим диктатором володимиром путіним вийшло не настільки райдужним і спокійним, як могло очікуватися.