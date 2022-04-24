13 "здобутків" росіян за два місяці вторгнення: Подоляк потролив окупантів

Втрат поки у російської армії значно більше, ніж будь-яких уявних "перемог"

В Офісі президента вирішили підвести проміжні "підсумки" двох місяців повномасштабної війни з росією. Радник керівника ОП Михайло Подоляк навіть створив спеціальний список, до якого вніс (поки що) 13 пунктів щодо "здобутків" путінських військових в Україні.

Цей перелік він опублікував у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Телеграф".

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Спочатку Подоляк нагадав, що втрати російської армії величезні і в кілька разів (якщо не десяток) перевищують українські. Так, станом на ранок 24 квітня було ліквідовано близько 21 800 загарбників (1). У це число входить мінімум семеро генералів, що є величезним втратою для війська (2). Непідтверджені дані взагалі вказують на ще двох загиблих командирів. Про кількість поранених росіян взагалі годі й говорити.

Третім пунктом списку Подоляк вказує флагманський крейсер Чорноморського флоту Росії (3), що пішов на дно.

"Російські військові кораблі" ("Москва" в тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою", — іронічно підкреслює чиновник, згадуючи напрямок, який судну задали українські прикордонники з острова Зміїний.

Також Михайло Подоляк вносить до переліку "здобутків" загарбників можливість зрозуміти для світу, що слово "росіяни" є синонімом для жорстокості серед мирних громадян, масового насильства та вбивства неповнолітніх (4).

Сюди ж, мабуть, можна відразу віднести і сьомий пункт, у якому путінські солдати показали, як вміють воювати лише з цивільними, знищуючи житлові будинки (7).

"Доказали світові, що Росії настільки "багата" країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі (5)", — такий пункт у списку Подоляка з’являється під номером п’ять.

Крім цього він згадує "колективну і безмежну шизофренію" (6), за якою криється російська пропаганда. До цього він відносить божевілля багатьох простих росіян, які свято вірять, що їхні військові є "визволителями" попри жахи війни.

"Випустили по українських містах 1700 крилатих ракет, у прямому ефірі руйнуючи наш древній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів (8)", — також зазначив Михайло Подоляк.

Окремим пунктом чиновник виносить об’єднання Європи (9) для допомоги України та проти росії. Та ще й НАТО допомогли розширитися — туди вирішили приєднатися Швеція та Фінляндія, хоча раніше зберігали нейтралітет.

Десятим пунктом "перемог" Росії Подоляк вважає те, що в усьому світі громадяни Росії можуть отримати в ніс (10), якщо інші дізнаються, паспорт якої країни вони мають.

Також приємним бонусом є і санкції, яких росія вже зібрала більше, ніж інші країни-ізгої, разом узяті (11). Ще й із Північної Кореї може "позмагатися" щодо найбільшої ізольованості від світу, упевнений чиновник.

Логічним наступним пунктом йде стрімке "обнулення" російської культури у всьому світі (12).

Ну а головним досягненням Росії Подоляк вважає світову "рекламу" для України.

"Зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості (13)", — підсумував радник голови ОП, пообіцявши якось продовжити цей перелік.