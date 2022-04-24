Говорячи про танки для України, Шольц заговорив про "правила війни" та "ескалацію для НАТО"

Канцлер Німеччини заявив, що його пріоритет — це уникнення ескалації з боку НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який відмовився надавати Україні важку зброю для боротьби з російськими окупантами, коментуючи тему постачання танків, заявив, що хоче уникнути ескалації з боку НАТО.

Про це йдеться в його інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, переклад якого опублікувало видання "Європейська правда".

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На запитання журналіста, чому Шольц вважає, що постачання танків з Німеччини можуть мати жахливі наслідки, федеральний канцлер заговорив про правила війни.

"Немає інструкції де було б написане, що робить нас стороною конфлікту. Правила нині переписуються щодня. Є уроки, які нам ще доведеться засвоїти. Через це доводиться ретельно обмірковувати та координувати кожен наш крок", — відповів канцлер ФРН.

При цьому Шольц зазначив, що він не збирається перейматися пафосними заявами щодо, які лунають щодо його відмови постачати зброю.

"Уникнення ескалації з боку НАТО — мій пріоритет. Тому я не маю озиратися на вимоги суспільства, які лунають через соцопитування і дратуватися від пафосних заяв. Бо наслідки помилки будуть драматичними", — резюмував він.

Нагадаємо, що німецьке видання "Bild" повідомило про те, що за наказом Шольца Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України. При цьому Шольц заявив про готовність ФРН стати гарантом безпеки України згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники України та росії.