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Ситуація в Маріуполі: лавров вразив цинічними словами про "сльозливу сцену"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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сергій лавров Новина оновлена 26 квітня 2022, 17:04
сергій лавров

лавров прокоментував пропозицію України щодо спецпереговорів зустрітися делегаціями у Маріуполі

Глава МЗС рф сергій лавров назвав "театральним жестом" пропозицію української сторони проводити переговори в розбомбленому армією рф Маріуполі.

Про це лавров заявив на спільній із генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем пресконференції у Москві у вівторок, 26 квітня.

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За словами глави МЗС рф, українці таким чином нібито хотіли поставити "сльозливу сцену".

"Я чув про таку театрально презентовану пропозицію української команди – тієї команди, яка з нашими перемовниками спілкувалася і в Білорусі, і в Туреччині, і потім по відеоконференції – провести чергове засідання у Маріуполі прямо біля стін "Азовсталі". Ну, що можу сказати? Театральний жест”, — прокоментував лавров.

Крім того, глава російського МЗС заявив, що в москві чекають відповіді на свої пропозиції про переговорний процес, які нібито були передані Києву ще 10 днів тому.

У коментарях українці назвали лаврова, після його заяви, старим та цинічним деб*лом.

Нагадаємо, що з моменту вторгнення російської армії в Маріуполі внаслідок обстрілу загинули вже 20 тисяч мирних жителів. При цьому в місті досі залишаються ще близько 100 тисяч людей, яких окупанти залякують та шантажують.

Тим часом супутники фіксують все більше братських могил на околицях Маріуполя — найбільша з них має довжину 300 метрів.

Теги:
#Росія #ООН #Переговори #Маріуполь #Сергій Лавров
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