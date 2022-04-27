США обіцяють нагороду за інформацію про шістьох російських офіцерів: названі імена

За допомогу слідству можна отримати велику суму

У США зайнялися розшуком шістьох російських офіцерів, які служать в Головному розвідуправлінні ЗС рф і могли бути причетні до розробки та розповсюдження шкідливої комп’ютерної програми, відомої як вірус NotPetya. У програмі винагород за правосуддя Держдепа Штатів оголосили винагороду у суму 10 млн доларів — за допомогу в затриманні цих злочинців.

Повідомлення було розміщено на офіційному сайті Державного департаменту США, повідомляє "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Згаданих військовослужбовців громадян рф підозрюють у можливій злочинній змові, яка могла бути спрямована на заподіяння шкоди критично важливій інфраструктурі США.

Отже, американці зацікавилися інформацією про Юрія Андрієнка, Петра Пліскіна, Артема Очиченка, Анатолія Ковальова, Сергія Детистова та Павла Фролова.

Зазначається, що вони можуть працювати в підрозділі ГРУ 47745, що фахівцям із кібербезпеки відомий під назвами Sandworm Team, Iron Viking, Voodoo Bear і Telebots.

Найімовірніше, вони могли бути розробниками або принаймні розповсюджувачами заразного комп’ютерного вірусу NotPetya, який "поховав" безліч медичних даних лікарень, аптек та іншого американського бізнесу. Усього вони завдали збитків на понад 1 млрд доларів.

Тим часом, Вашингтон відверто визнає, що підтримка України є головною для Штатів не лише заради допомоги перемогти у війні. Одна з головних причин – послабити росію так, щоб повторної атаки більше не відбулося.

Окрім військових постачань, американський уряд також пообіцяв забезпечити Україну додатковими фінансами. Так, нашій країні пообіцяли великі щомісячні вливання задля утримання економіки на плаву.