Австрія спростувала "прогин" під путіна, а голова Єврокомісії накинулася на "Газпром"

Частина країн дедалі інтенсивніше шукають можливості відмовитися від російських енергоносіїв

Австрійський канцлер Карл Нехаммер офіційно назвав новину про те, що компанія OMV нібито погодилася оплачувати російський газ у рублях "фейком роспропаганди". Політик наголосив, що його країна дотримується європейських санкцій. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Австрія шукає інші джерела отримання необхідної енергії.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на Twitter Нехаммера та видання Die Presse.

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За словами австрійського канцлера, їхня компанія OMV, яка все ще отримує газ з Росії, оплачуватиме всі поставки, як і було зазначено в договорах — у валюті (євро).

"Австрія дотримується загальних узгоджених санкцій ЄС до крапки та коми", — написав Нехаммер у соцмережі.

Нагадаємо, що Карл Нехаммер був єдиним європейським політиком, який вирішив провести особисту зустріч із кривавим диктатором володимиром путіним після початку російського вторгнення в Україну. Перед цим канцлер Австрії побував у Києві. До речі, переговори з путіним пройшли дуже жорстко і ультимативно, що, на жаль, все ж не принесло жодних позитивних результатів.

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Водночас варто зазначити, що за інформацією Die Presse, австрійський уряд може повністю відмовитись від російських енергоносіїв лише з 2027 року. Але на той час в Австрії хочуть скоротити наявне споживання на мінімум чверть, щоб не так залежати від Москви. Також у планах профільного міністра Леонори Гевесслер, у країні слід розвивати виробництво "зеленого" водню, а також біогазу.

У такому вчинку вони бачать "єдино правильну відповідь на атаку росії на Україну". При цьому чиновники з жалем констатують, що миттєвої відмови від російської зони не вдасться.

Слід зазначити, що росія вже загалом використовує "блакитне паливо" як шантаж. І про це 27 квітня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона підкреслила, що відмова "Газпрому" постачати газ Болгарії та Польщі є невиправданим та неприйнятним кроком. При цьому сама ж росія, на її думку, виставляє себе в непривабливому світлі як ненадійний партнер і постачальник.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити альтернативні поставки, — наголосила фон дер Ляйєн. — Ми розробляємо нашу скоординовану відповідь ЄС".

Нагадаємо, що раніше в пресі повідомлялося, що підготовка чергового, шостого пакету санкцій від Євросоюзу стосуватиметься обмежень банків та нафтової промисловості. Чи буде тепер завдано удару ще й по газових компаніях, поки невідомо.

При цьому на заході розглядають три різні варіанти, за допомогою яких проти рф можна буде застосувати нафтове ембарго. Проте повної відмови від нафти не буде — Угорщина блокує подібне рішення, продовжуючи тісне співробітництво із кремлівським урядом.