Австрія спростувала "прогин" під путіна, а голова Єврокомісії накинулася на "Газпром"
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Частина країн дедалі інтенсивніше шукають можливості відмовитися від російських енергоносіїв
Австрійський канцлер Карл Нехаммер офіційно назвав новину про те, що компанія OMV нібито погодилася оплачувати російський газ у рублях "фейком роспропаганди". Політик наголосив, що його країна дотримується європейських санкцій. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Австрія шукає інші джерела отримання необхідної енергії.
Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на Twitter Нехаммера та видання Die Presse.
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За словами австрійського канцлера, їхня компанія OMV, яка все ще отримує газ з Росії, оплачуватиме всі поставки, як і було зазначено в договорах — у валюті (євро).
"Австрія дотримується загальних узгоджених санкцій ЄС до крапки та коми", — написав Нехаммер у соцмережі.
Нагадаємо, що Карл Нехаммер був єдиним європейським політиком, який вирішив провести особисту зустріч із кривавим диктатором володимиром путіним після початку російського вторгнення в Україну. Перед цим канцлер Австрії побував у Києві. До речі, переговори з путіним пройшли дуже жорстко і ультимативно, що, на жаль, все ж не принесло жодних позитивних результатів.
Водночас варто зазначити, що за інформацією Die Presse, австрійський уряд може повністю відмовитись від російських енергоносіїв лише з 2027 року. Але на той час в Австрії хочуть скоротити наявне споживання на мінімум чверть, щоб не так залежати від Москви. Також у планах профільного міністра Леонори Гевесслер, у країні слід розвивати виробництво "зеленого" водню, а також біогазу.
У такому вчинку вони бачать "єдино правильну відповідь на атаку росії на Україну". При цьому чиновники з жалем констатують, що миттєвої відмови від російської зони не вдасться.
Слід зазначити, що росія вже загалом використовує "блакитне паливо" як шантаж. І про це 27 квітня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Вона підкреслила, що відмова "Газпрому" постачати газ Болгарії та Польщі є невиправданим та неприйнятним кроком. При цьому сама ж росія, на її думку, виставляє себе в непривабливому світлі як ненадійний партнер і постачальник.
"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити альтернативні поставки, — наголосила фон дер Ляйєн. — Ми розробляємо нашу скоординовану відповідь ЄС".
Нагадаємо, що раніше в пресі повідомлялося, що підготовка чергового, шостого пакету санкцій від Євросоюзу стосуватиметься обмежень банків та нафтової промисловості. Чи буде тепер завдано удару ще й по газових компаніях, поки невідомо.
При цьому на заході розглядають три різні варіанти, за допомогою яких проти рф можна буде застосувати нафтове ембарго. Проте повної відмови від нафти не буде — Угорщина блокує подібне рішення, продовжуючи тісне співробітництво із кремлівським урядом.
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