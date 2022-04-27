У путіна закрили питання з обміном Медведчука на полонених
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Російська сторона поки що залишила це питання без розгляду
У Кремлі заявили, що політик-втікач Віктор Медведчук, раніше затриманий СБУ під час спецоперації, не братиме участі в обміні з російською стороною. Таким чином, кривавий диктатор володимир путін відмовився "міняти" свого кума на військовополонених українців.
Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".
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За словами спікера Кремля, прессекретаря путіна дмитра пєскова, росія не проводить переговори щодо можливої участі Віктора Медведчука на українських полонених.
"Ні, про це не йдеться", — коротко і ясно відреагував на тему російський політик.
Нагадаємо, що Медведчук, який раніше очолював партію "ОПЗЖ", був затриманий неподалік українського кордону, який сподівався непомітно (і незаконно) перетнути. При цьому нардеп був одягнений у форму ЗСУ.
Незабаром після цього президент Зеленський виступив із пропозицією використати політика-втікача при обміні полоненими з російською стороною. Цікаво, що в Москві одразу спробували "відхреститися" від будь-якої близької співпраці з Медведчуком, хоча окремі політики і дуже агресивно відреагували на його арешт.
Провести обмін на військовополонених пропонував і сам Медведчук, який записав відеозвернення до російської влади. Проте, як бачимо, навіть спроби України працювати в цьому напрямку, наприклад, "виміняти" політика на захисників та мирних жителів Маріуполя не увінчалися успіхом.
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