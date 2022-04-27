У путіна закрили питання з обміном Медведчука на полонених

Російська сторона поки що залишила це питання без розгляду

У Кремлі заявили, що політик-втікач Віктор Медведчук, раніше затриманий СБУ під час спецоперації, не братиме участі в обміні з російською стороною. Таким чином, кривавий диктатор володимир путін відмовився "міняти" свого кума на військовополонених українців.

Про це повідомляють росЗМІ, передає "Телеграф".

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За словами спікера Кремля, прессекретаря путіна дмитра пєскова, росія не проводить переговори щодо можливої участі Віктора Медведчука на українських полонених.

"Ні, про це не йдеться", — коротко і ясно відреагував на тему російський політик.

Читайте також: Категорія Україна Торгуємось по максимуму: Арестович розповів про переговори щодо Маріуполя Для росіян Маріуполь став символом незламності України, тому навряд чи вони погодяться обміняти Медведчука на мешканців та захисників міста.

Нагадаємо, що Медведчук, який раніше очолював партію "ОПЗЖ", був затриманий неподалік українського кордону, який сподівався непомітно (і незаконно) перетнути. При цьому нардеп був одягнений у форму ЗСУ.

Незабаром після цього президент Зеленський виступив із пропозицією використати політика-втікача при обміні полоненими з російською стороною. Цікаво, що в Москві одразу спробували "відхреститися" від будь-якої близької співпраці з Медведчуком, хоча окремі політики і дуже агресивно відреагували на його арешт.

Провести обмін на військовополонених пропонував і сам Медведчук, який записав відеозвернення до російської влади. Проте, як бачимо, навіть спроби України працювати в цьому напрямку, наприклад, "виміняти" політика на захисників та мирних жителів Маріуполя не увінчалися успіхом.