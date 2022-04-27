путін відхрестився від прийнятого з генсеком ООН рішення щодо Маріуполя

У кремлі діють у своєму репертуарі

У росії спростували інформацію про те, що кривавий диктатор володимир путін у розмові з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем погодився на участь в евакуації з Маріуполя Червоного Хреста та ООН.

Про це 27 квітня заявив прес-секретар путіна дмитро пєсков.

У найкращих традиціях російської пропаганди пєсков пояснив відмову тим, що тему Гутерріш підняв, і вона опрацьовуватиметься, проте конкретних домовленостей нібито не було озвучено.

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Варто зауважити, що напередодні в Москві відбулася зустріч генсека ООН Гутерріша з путіним, за підсумками якої в Організації об’єднаних націй заявили, що отримали "принципову згоду" на участь своїх представників та Червоного Хреста в евакуації людей з Маріуполя.

Як відомо, Маріуполь вже близько двох місяців під обстрілами, росіяни захопили контроль над більшою частиною міста, і українські захисники не здали лише територію "Азовсталі", де разом з ними під постійними обстрілами, без можливості вийти або хоча б поповнити запаси води та їжі, знаходяться ще близько тисячі мирних жителів.

Як повідомляв "Телеграф", зараз окупанти практично зробили у Маріуполі гетто і використовують людей там як рабів.