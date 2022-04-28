Віддадуть Китаю: Піонтковський зробив сумний для Росії прогноз

Китайців не цікавитиме, хто опиниться при владі у Кремлі

Війна проти України закінчиться для Росії не лише поразкою, а й потраплянням до зони прямого впливу Китаю. На думку російського публіциста і опозиційного журналіста Андрія Піонтковського, для КНР важливо зробити так, щоб Москва припинила агресивну політику в регіоні.

Про це експерт заявив в ефірі 24 канали, передає "Телеграф".

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За словами Піонтковського, росія вже зараз залежить від Пекіна. Китайці забезпечують росію різною сировиною, безліччю товарів, технологіями тощо.

"Вони, у Москві, завжди відчували себе євроазіатами. Нехай тепер будуть справжніми азіатами", — каже Піонтковський.

Читайте також: Категорія Новини США Мінфін США висунув Китаю обережний ультиматум через Україну Пекін має важелі впливу, які можуть змусити росію припинити війну.

Публіцист вважає, що в Пекіні після провалу путіна з війною в Україні можуть ухвалити будь-яке рішення щодо рф. Серед передбачуваних варіантів Піонтковський називає як створення "Московської народної республіки" або оголошення рф "великим молодшим братом".

Однак у будь-якому разі, запевняє фахівець, росія "дістанеться" Китаю, котрий вирішуватиме, які саме процеси відбудуться з росіянами далі. І останні не зможуть чинити опір, адже стануть залежними від допомоги офіційного Пекіна через західні санкції.

Тим часом росія все ще намагається внести сум’яття на території України, все більше впроваджуючи свою окупацію у тимчасово захоплені регіони. Так, наприклад, Херсонщину хочуть вже за чотири місяці насильно перевести повністю на рублі.

Проте війна навряд чи затягнеться такий тривалий період. Принаймні Олексій Арестович прогнозує ранній початок контрнаступів української армії — на перший-другий місяць літа.