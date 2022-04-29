"А вила де загубив?": Ляшко потрапив у немилість українців після ДТП із співробітниками СБУ (відео)

Люди цікавляться, чим Ляшко займався усі два місяці війни

Багатьом українцям не сподобалася поведінка екс-нардепа Олега Ляшка, котрий напередодні в Києві потрапив у ДТП. Незважаючи на те, що політик стверджує — в аварії винні інші люди, співробітники Служби безпеки України, — більшість "гуль" прилетіли саме йому самому.

Докладніше у ситуації та реакції людей розбирався "Телеграф".

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Близько шостої вечора 28 квітня на Facebook-сторінці Олега Ляшка з’явилася публікація про те, що політик потрапив в аварію. Інцидент стався у столиці, на перехресті вулиць Електриків та Набережно-Рибальської.

"Бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху — поїхали на червоне світло з увімкненими проблисковими маяками", — розповів політик.

За його словами, із чотирьох пасажирів авто постраждало двоє. Винуватцем же ДТП Ляшко назвав "якогось високого чина", який нібито залишив місце аварії ще до приїзду копів.

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Додамо, що себе та товаришів Олег Ляшко назвав "добровольчим підрозділом", уточнивши, що вони поверталися із Чорнобиля. Втім, чим саме вони були зайняті у зоні відчуження, політик не пояснив.

Трохи пізніше він повідомив, що зламав руку, отримав струс мозку і забій грудної клітки. Ще один пасажир його машини зазнав аналогічних травм, крім перелому.

Цікаво, що машину нібито співробітника СБУ Ляшка вже встиг навіть зв’язати з особистістю нардепа Вадима Абрамовича, який входив до нині забороненої партії "ОПЗЖ".

Цікаво, що замість співчуття Ляшко одержав від багатьох українців зворотну реакцію. Найбільше їх цікавить, де ексдепутат пропадав перші два місяці війни. Втім, під час спілкування з мером Дніпра Борисом Філатовим виявилося, що Ляшко є добровольцем, а незабаром приєднається до низки ЗСУ.

При цьому пересічні українці продовжили обурюватися поведінкою політика.

Але є й ті, хто підтримує Ляшка.

Слід додати, що одіозний політик Олег Ляшко під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже став героєм журналістських історій. Минулого разу через його незаконне проникнення на територію будинку опального екс-нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви. Останній, до речі, зараз переховується на території російської федерації.