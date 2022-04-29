Польща передала Україні важке озброєння: чим ще допомогли сусіди

Польський уряд підтримує Україну з перших днів війни

Польща, яка нещодавно завдала чергового санкційного удару по росії, вирішила передати Україні нову партію озброєння. Цього разу воно важке, і до його переліку входять танки Т-72, і навіть бойові машини піхоти (БМП).

Більше подробиць повідомляє "Польське радіо".

Оперативно та чесно про війну — підписуйся на наш Telegram

За інформацією журналістів, тепер Україні вдасться повністю укомплектувати щонайменше дві танкові бригади — поляки передають понад дві сотні танків Т-72. Ця бойова техніка була розроблена ще за радянських часів, проте ЗСУ потрібна будь-яка важка зброя, яка допоможе перемогти ворога.

Водночас у країну було передано ще й кілька десятків БМП.

Окремо наголошується, що лише на військову допомогу Україні польський уряд уже витратив близько 7 млрд злотих — така вартість озброєння, вже отриманого офіційним Києвом. Це і гаубиці "Гвоздика", і РСЗВ "Град", і ракети для бойових літаків, а також безпілотники марки Warmate. Останні схожі з американськими дронами-камікадзе Switchblade, які є дуже серйозними помічниками у боротьбі з російськими загарбниками.

Польща не стала першою країною, яка передала Україні танки Т-72. Раніше подібною допомогою "відзначилася" і Чехія, після чого в останньої навіть виникли певні проблеми з Росії. Втім, чеський уряд відмахнувся від будь-яких претензій Кремля та продовжує підтримувати українську державу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яке озброєння, на думку генерала Віктора Ягуна, терміново необхідно Україні, щоб переламати хід війни та перемогти росію остаточно.

Також ми розповідали, що в США підтримали варіант з ленд-лізом для України, в рамках якого Вашингтон збільшить обсяги озброєння, що поставляється Києву. Докладніше про те, що таке ленд-ліз, можна прочитати в нашому пояснювальному матеріалі.