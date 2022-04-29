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путін приїде на міжнародну зустріч, куди покликали і Зеленського

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Кривавий диктатор путін Новина оновлена 29 квітня 2022, 16:59
Кривавий диктатор путін

Президент росії візьме участь у саміті G20, який відбудеться у 2022 році в Індонезії

Президент рф володимир путін, який пригрозив "блискавичними ударами" по Заходу, братиме участь у саміті "Великої двадцятки", на який раніше запросили президента України Володимира Зеленського. Зустріч відбудеться у листопаді 2022 року на Балі.

Про це йдеться на сайті президента Індонезії Джоко Відодо.

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Відодо заявив, що він проти війни, і в телефонній розмові з путіним наголосив на важливості негайного припинення вогню в Україні.

"Потрібно пропонувати мирне рішення, і Індонезія готова зробити свій внесок у мирні зусилля. З цього приводу президент путін висловив подяку за запрошення на саміт G20 і сказав, що візьме участь", — зазначив Відодо.

Крім того, президент Індонезії 27 квітня у телефонній розмові із Зеленським заявив про готовність своєї країни надати українцям гуманітарну допомогу.

У березні з’явилася інформація про те, що після вторгнення в Україну армії рф західні країни та США можуть виключити росію з G20. Проте, як виявилося, самої процедури виключення рф зі складу групи не існує.

Нагадаємо, що росія вирішила не чекати, поки її виженуть із Ради Європи і 15 березня пішла "з власної волі".

Теги:
#G20 #Путін #Індонезія #Балі #Володимир Зеленський #Велика двадцятка #Джоко Відодо #Лідери G20
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