Телефонна розмова Зеленського та Макрона: став відомий важливий момент

Політик заявив, що французькі експерти продовжать роботу над розслідуваннями злочинів армії рф

Президент Франції Емманюель під час чергової телефонної бесіди з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що готовий долучитися до гарантій безпеки для України. Таким чином політик підтвердив своє бажання зробити Францію однією з країн, яка підтримає угоду про завершення російсько-української війни.

Про це повідомило Посольство Франції в Україні, передає "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Макрон вкотре заявив, що підтримує територіальну цілісність України та її суверенітет. Також він зазначив, що сильно стурбований через обстріли і бомбардування українських міст. Піднімалася під час бесіди із Зеленським та тема Маріуполя — де у фактичних заручниках залишається частина мирного населення, а також українські захисники.

"Президент Республіки нагадав […] про готовність Франції зробити внесок у договір про гарантії безпеки України", — повідомляється у заяві відомства.

За інформацією Посольства, Макроном було обіцяно збільшити постачання гуманітарної допомоги українським біженцям, загальний обсяг якої за два місяці війни перевищив 615 тонн. На додачу до цього українським колегам продовжать допомагати представники французької місії, яка займається розслідуванням військових злочинів та збиранням доказів для міжнародних судів.

Нагадаємо, що Емманюеля Макрона було переобрано на пост президента Франції в неділю, 24 квітня. За нього проголосували понад 58% громадян, які прийшли на вибори.

Раніше Володимир Зеленський запрошував Макрона до Києва, щоб той на власні очі переконався, який "світ" у країну принесла росія. Це сталося після необережних заяв французького політика.